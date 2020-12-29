Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
40 yıl cezası bulunan firari takside yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'dan kaçan, hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Çanakkale'de bir takside yakalandı. Firarinin üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın'dan kaçtığı belirtilen K.Ç'nin Çanakkale'ye geldiğini tespit etti.
Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "yaralama" ve "gasp" suçlarından da aranan hükümlü, teknik takibe alındı.
Kent merkezinde bir takside K.Ç. ile yanında bulunan Ç.Ç, M.Ö, C.F.T. ve A.T.P. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda 150 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden K.Ç, Ç.Ç. ve M.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.
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