Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı DEAŞ ile irtibatlı olan kişilere yönelik harekete geçti.
Saha çalışmaları sonucunda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Irak uyruklu 35 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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