Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı DEAŞ ile irtibatlı olan kişilere yönelik harekete geçti.

Saha çalışmaları sonucunda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Irak uyruklu 35 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.