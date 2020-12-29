Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 4 ile uyarı: Çığ, buzlanma ve dona dikkat
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.
Muş'ta sıcaklık -3'e kadar düşecek
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.
Çığ uyarısı
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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