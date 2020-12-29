Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Muş'ta sıcaklık -3'e kadar düşecek

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Çığ uyarısı

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​