İstanbul'da terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayan ve örgütün üst düzey mensupları ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

Şüphelilerin, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere korsan gösteri yapma konusunda baskı uyguladığı tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar elde edildi.