Yağış ve rüzgar nedeniyle ilçede bazı seralar çökerken, bazılarının da plastik örtüleri yırtıldı.

Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkisinde, yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması sonucu bazı sera ve evleri su bastı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu, akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çıkan fırtınanın hortuma dönüştüğünü söyledi.

Mahallede bazı seraları yıkıldığını bazılarının da plastik örtülerinin zarar gördüğünü anlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde oluşan hortum seralara zarar verdi.https://t.co/2RKQDltuUk pic.twitter.com/eCDOKwDmzO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2020

Havanın karanlık olması nedeniyle ne kadar alanda zarar olduğunu henüz bilinmediğini söyleyen Durakoğlu, "Çiftçilerimiz perişan. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun" dedi.