Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Adana'da bir otomobil, Mavi Bulvar'da hareket halindeyken yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini park edip dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının aracın motor kısmından kaynaklandığını tespit etti.
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