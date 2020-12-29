İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası ilçede alınacak yeni önlemler açıklandı.

Kamuya açık alanlarda toplu şekilde piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak gibi sebeplerle bir araya gelinmesinin ve yeme içme faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi.

Yılbaşı partisi veya kutlamasına izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluk.

Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.