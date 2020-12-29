Abdioğlu Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdamar ve Yakar'ın cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

