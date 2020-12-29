Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Abdioğlu Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özdamar ve Yakar'ın cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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