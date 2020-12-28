Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde başlatılan "Yan Yana Olmasak da Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 13 tablet, giysi ve gıda malzemesi yardımı yapıldı.

Farklı illerden gelen talepleri de değerlendiren dernek üyeleri, giysi ve kıyafetlerden oluşan yardım kolilerini Diyarbakır'a gönderdi.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını söyleyen Ulucan, her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

