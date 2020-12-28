Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis eşlerinden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli
[Fotoğraf: AA]
Antalya Polis Eşleri Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için giysi, gıda ve tablet yardımında bulundu.
Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde başlatılan "Yan Yana Olmasak da Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 13 tablet, giysi ve gıda malzemesi yardımı yapıldı.
Farklı illerden gelen talepleri de değerlendiren dernek üyeleri, giysi ve kıyafetlerden oluşan yardım kolilerini Diyarbakır'a gönderdi.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını söyleyen Ulucan, her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
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