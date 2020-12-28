Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da şiddetli yağış
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer alan Antalya'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri suda mahsur kalan servis aracındaki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
Antalya’da etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yolları göle çevirdi, araçlar su altında kaldı.
Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı. Sağanağın şiddetli seyrettiği kentte, yolların suyla dolmasıyla çöp konteynerleri devrildi.
Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde suyla dolu yoldan geçmek isteyen bir servis aracı mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri, servis aracındaki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
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