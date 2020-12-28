Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Vehbi Özen’in sürücüsü olduğu otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen, Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Murat K. yaralandı.
Tır sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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