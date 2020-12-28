İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu, Aydın cezaevinden firar eden, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'yaralama' ve 'gasp' suçlarından aranan K.Ç.'nin kentte olduğunu belirledi.

Polisin yaptığı takibin ardından şüphelinin bir takside olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla firari suçlu K.Ç. olduğu taksi durduruldu.

Takside K.Ç. ile birlikte Ç.Ç., M.Ö., C.F.T. ve A.T.P. de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise, 150 gram sentetik uyuşturucu bonzai maddesi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si serbest kaldı.

