Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın 7. kat penceresinden bir kişinin beton zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi çalıştıkları hastanede alan Tüten çiftini mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.



