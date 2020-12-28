Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
7. kattan düşen 13 yaşındaki Elifnaz hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartmanın 7. katındaki evinin penceresinden düşen 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın 7. kat penceresinden bir kişinin beton zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Acı haberi çalıştıkları hastanede alan Tüten çiftini mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.
Son Haberler
- 21:30
- 21:21
- 21:11
- 21:16
- 20:42
Sıradaki Haber
Çığ altında kalarak şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz