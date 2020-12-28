İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı.

