Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 53 seviyesine ulaştı.
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı.
Etiketler: Trafik Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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