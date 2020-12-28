Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.