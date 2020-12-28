Kozağaç Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekibine, “Annemi öldürdüm” diye bağırarak yaklaşan ve üzerinde kan izi olduğu görülen B.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli B.A.'nın ifadesi doğrultusunda anne Betül A'nın yaşadığı eve sağlık ekibi sevk edildi. Evde yaralı bulunan ve ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan B.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

