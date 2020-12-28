Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polislere annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı. Evde yaralı bulunan anne hayatını kaybetti.
Kozağaç Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekibine, “Annemi öldürdüm” diye bağırarak yaklaşan ve üzerinde kan izi olduğu görülen B.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli B.A.'nın ifadesi doğrultusunda anne Betül A'nın yaşadığı eve sağlık ekibi sevk edildi. Evde yaralı bulunan ve ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Gözaltına alınan B.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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