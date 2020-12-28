Aşgın, yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı mücadelenin imkanlar ölçüsünde devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak salgın nedeniyle işleri bozulan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın yanında yer aldıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, "Koronavirüs salgını nedeniyle belediyemizin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren veya iş yerlerini kapatan işletmelerden pandemi sonuna kadar kira almayacağız" dedi.