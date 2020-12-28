Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum Belediyesi salgın bitene kadar esnaftan kira almayacak
[Fotoğraf: AA]
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs salgını bitene kadar iş yeri belediyeye ait esnaftan kira alınmayacağını açıkladı.
Aşgın, yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı mücadelenin imkanlar ölçüsünde devam ettiğini söyledi.
Belediye olarak salgın nedeniyle işleri bozulan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın yanında yer aldıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, "Koronavirüs salgını nedeniyle belediyemizin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren veya iş yerlerini kapatan işletmelerden pandemi sonuna kadar kira almayacağız" dedi.
Etiketler: Koronavirüs
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