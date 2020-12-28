"Bayramiç Beyazı" ismini aldığı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişiyor.

Kendine has aroması ve dayanıklılığıyla ünlü olan bu özel nektarin çeşidi için 2012'de Türkiye'de coğrafi işaret alındı. 2014 yılında da Avrupa Birliği'ne (AB) başvuru yapıldı.

AB'den coğrafi işaret almaya hak kazandı

Zorlu sürecin ardından tescil kararı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde 16 Aralık'ta yayımlandı. 3 aylık askı süresi başladı. Başvuruya itiraz gelmezse 16 Mart'ta tescil işlemi yapılacak.

Bayramiç Beyazı, AB coğrafi işaretini aldıktan sonra 27 Avrupa ülkesindeki market ve manavlarda satışa sunulabilecek.

[Fotoğraf: AA ]

"Bayramiç beyazı" Türkiye'nin Avrupa'daki 6. tescilli ürünü olma yolunda

Süreç tamamlandığında "Bayramiç Beyazı" Türkiye'nin Avrupa'daki 6'ncı tescilli ürünü olacak.

Avrupa coğrafi işareti, ürünü kıta genelinde her türlü kötüye kullanım ve taklide karşı koruyor.

Kaz Dağları'nın endemik meyvesi 'Bayramiç Beyazı' yılda 12 bin ton üretiliyor.

