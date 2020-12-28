Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde Afganistan, Suriye ve İran uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da polisin kendilerini darbettiğini ve eşyalarının alındığını iddia etti.
Kırklareli'de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Tatlıpınar ve Yukarıkanara köylerinde 28 düzensiz göçmen tespit etti.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Afganistan, Suriye ve İran uyruklu göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Bulgaristan polisince darbedildiklerini iddia ettiler
Yabancı uyruklular, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İşlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Araştırma Bulgaristan Düzensiz Göçmenler İran
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