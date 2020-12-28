Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tedbirlere uymayan kişilere 47 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.
Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.
Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.
Kurallara uymayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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