Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sağanak: Seraları su bastı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı seraları su bastı. Su içinde kalan mahsuller zarar gördü.
Antalya genelinde etkili olan yağış batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü.
Seraları su bastı
Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü.
Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin, seralardaki suyu boşaltma çalışmaları sürüyor.
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