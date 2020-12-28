Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir doktor daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
Bursa'da Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, koronavirüsten hayatını kaybetti. Durmuş, geçen sene "yılın en iyi hekimi" seçilmişti.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, koronavirüs sebebiyle 35 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
52 yaşındaki Durmuş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Başhekimlikten yapılan açıklamada, "Salgınla mücadelede en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.
2019'da "yılın en iyi hekimi ödülü"nü almıştı
Dr. Yavuz Durmuş, geçen sene Ankara’daki 14 Mart Tıp Bayramı Resepsiyonu'nda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "yılın en iyi hekimi ödülü"nü almıştı.
Durmuş, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Etiketler: Koronavirüs
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