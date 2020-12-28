Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile bir başka dosyadan aranan eski askeri öğrenci için yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından ikametlerinde yakalanan 3 kişi, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü tutuklanıp cezaevine gönderilirken, eski askeri öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

