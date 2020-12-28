Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Denizli'de, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve evlerinde gözaltına alınan 2 hükümlü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile bir başka dosyadan aranan eski askeri öğrenci için yakalama kararı verildi.
Polis ekipleri tarafından ikametlerinde yakalanan 3 kişi, emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü tutuklanıp cezaevine gönderilirken, eski askeri öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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