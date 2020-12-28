Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir hırsızlık şüphelisi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir lokantaya girdi.

İşyerinde 3 saate yakın vakit geçiren hırsız, lokantada kendisi için ciğer tava yaptı.

Karnını doyuran hırsızlık şüphelisi daha sonra iş yerinin kasasına yöneldi.

Kasada para bulamayan şüpheli, tezgahın üzerinde duran ve içinde yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutularını çalarak dükkandan ayrıldı.

Hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü

Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüphelinin rahat hareketleri bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Sabah işyerine geldiğinde yemek bulaşıklarını görüp, sadaka kutularının kaybolduğunu fark eden işyeri sahibi, durumu polise haber verdi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.