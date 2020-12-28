Yakup Şevki Caddesi'ndeki apartmanda oturan kuzenlerini ziyarete giden Kadir Yıldız, cep telefonuyla konuştuğu esnada meydana gelen depremde pencereden atladı.

2. katta aşağıya atlayan Yıldız, yaralandı. Yaralanan genç, çevredekiler tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

"Sadece kolumda çatlak var"

Hastanede tedavisi süren Yıldız, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kolunda çatlak oluştuğunu söyleyen Yıldız, "Depremin meydana geldiği sırada cep telefonuyla konuşuyordum. Panikleyip 2. kattan kendimi attım. Çok korktum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şu an çok şükür durumum iyi. Sadece kolumda çatlak var, ayaklarım sağlam. İnşallah geçer. Vali bey de ziyaretime geldi, çok teşekkür ederim. Gürültüyü duyduğumda panikledim, kendimi aşağıya attım. Şu an iyi durumdayım" dedi.

