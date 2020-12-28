Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına sebebiyle, yarın Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Gökçeada- Kabatepe hattında, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Bozcaada- Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.15 ile 11.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 14.00 seferleri iptal oldu.