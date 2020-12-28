Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Feribot seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: DHA]
Olumsuz hava şartları deniz ulaşımına engel oluyor. Bu nedenle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına sebebiyle, yarın Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Gökçeada- Kabatepe hattında, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
Bozcaada- Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.15 ile 11.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 14.00 seferleri iptal oldu.
Etiketler: Fırtına
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