Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda Karlıova ilçesi kırsalındaki evde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 95 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 76 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 28 kurusıkı tabanca fişeği, hücum yeleği, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız av tüfeklerine ait 57 fişek ve muşta ele geçirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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