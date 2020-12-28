Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da ölü yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.
Gebekum mevkiinde yürüyüş yapan Ali Rıza Çelebi, sahile vurmuş kaplumbağayı fark etti. Çelebi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)’ne bildirdi. Dernek üyeleri sahile geldi.
Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehdidi altındaki yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü kaplumbağanın balıkçıların ağlarına takılarak öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne durum haber verildi. Merkezden gelen görevliler incelemek üzere kaplumbağayı götürdü.
Etiketler: Doğal Yaşam
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