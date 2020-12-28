Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda giren DEAŞ zanlısı tutuklandı
Adana'da yasa dışı yollarla yurda giren ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu A.Ş.'nin ocak ayında yasa dışı yollardan ülkesine giderek terör örgütü saflarında savaştığını belirledi.
Mayıs ayında yine yasa dışı yollardan Türkiye'ye döndüğü tespit edilen şüpheli A.Ş.’yi gözaltına alan ekipler, cep telefonuna da el koydu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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