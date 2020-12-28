Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da sinyalizasyonu arızalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra, yük treni çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Bingöl istikametinden gelen yük treni, Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte Murat Ö. idaresindeki tıra çarptı.
Kazada, makinistler Niyazi T. ve Alper Ö., tır sürücü ile tırda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.
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