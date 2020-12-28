Bingöl istikametinden gelen yük treni, Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte Murat Ö. idaresindeki tıra çarptı.

Kazada, makinistler Niyazi T. ve Alper Ö., tır sürücü ile tırda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.

