Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 20:42
- 20:35
- 20:26
- 20:24
- 20:13
Sıradaki Haber
İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz