Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 26-27 Aralık'ta merkez Kavaklı köyü Katomarinos bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, uzak menzilli telsiz, 2 el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 99 fişek, 7 bin 207 piyade tüfeği fişeği, 77 uçaksavar fişeği, jeneratör, 2 güneş paneli ve kabloları, el feneri, 4 portatif şarjlı ışıldak, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye, 6 büyük tüp, 6 piknik tüpü, mutfak ocağı, 8 büyük pil bloku, 2 sırt çantası, hücum yeleği, 48 büyük boy pil, 30 metre kablo, 6 şarjör kütüklüğü, çok sayıda kullanılmış leşker kıyafeti, 3 çuval içinde 50 kilo un, 2 çuval içinde 50 kilo şeker, 50 kilo fasulye, 50 kilo nohut, 50 kilo bulgur, 5 kutu içinde 10 kilo bal ve 2 teneke içinde 18 kilo zeytin ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

