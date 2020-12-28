Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 26-27 Aralık'ta merkez Kavaklı köyü Katomarinos bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, uzak menzilli telsiz, 2 el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 99 fişek, 7 bin 207 piyade tüfeği fişeği, 77 uçaksavar fişeği, jeneratör, 2 güneş paneli ve kabloları, el feneri, 4 portatif şarjlı ışıldak, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye, 6 büyük tüp, 6 piknik tüpü, mutfak ocağı, 8 büyük pil bloku, 2 sırt çantası, hücum yeleği, 48 büyük boy pil, 30 metre kablo, 6 şarjör kütüklüğü, çok sayıda kullanılmış leşker kıyafeti, 3 çuval içinde 50 kilo un, 2 çuval içinde 50 kilo şeker, 50 kilo fasulye, 50 kilo nohut, 50 kilo bulgur, 5 kutu içinde 10 kilo bal ve 2 teneke içinde 18 kilo zeytin ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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