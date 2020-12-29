Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, 1 liradan satılan 250 gram ağırlığındaki ekmeğin satış fiyatının 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 lira 25 kuruş olacağı belirtildi.

Piyasada şu anda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 buçuk lira olduğu belirtilen açıklamada, 250 gramlık ekmek üretiminin vatandaş lehine sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada artışın gerekçesi olarak ham madde ve işçi maliyetleri ile enerji giderleri gösterildi.