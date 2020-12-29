Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da Halk Ekmek fiyatında artış
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da Halk Ekmek'in fiyat tarifesi değişti. 250 gram ekmeğin fiyatı 25 kuruş artırıldı.
Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, 1 liradan satılan 250 gram ağırlığındaki ekmeğin satış fiyatının 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 lira 25 kuruş olacağı belirtildi.
Piyasada şu anda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 buçuk lira olduğu belirtilen açıklamada, 250 gramlık ekmek üretiminin vatandaş lehine sürdürüleceği ifade edildi.
Açıklamada artışın gerekçesi olarak ham madde ve işçi maliyetleri ile enerji giderleri gösterildi.
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