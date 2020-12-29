Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Aralık'ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek eylemlerin önlenmesi için çalışmalar yaptı.

Çalışmalar kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahıslara operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, DEAŞ'a üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametgahlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.