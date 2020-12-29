Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 08:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da bir asker kaza sonucu şehit oldu
Ankara Şereflikoçhisar'da bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Şereflikoçhisar'da meydana gelen silah kazası sonucu bir askerin yaralandığı, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." dendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz