Merzifon'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda Gazimahbup Mahallesi´ndeki bir kıraathaneyi denetleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve beraberindeki polis ekipleri, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek iş yerine girdi.

Ekipler, kıraathanede kağıt oynandığını tespit etti.

Polisin içeri girmesiyle şüphelilerden bazıları "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz. Sadece oturmaya, çay içmeye geldik." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ise, içeride bulunan vatandaşlara, "Gideceksiniz evinizde oturacaksınız. Sağlığınız için alınan tedbirlere uyun. Sizlerin sağlığı için uğraşıyoruz." uyarısında bulundu.

Operasyonda kıraathane işletmecisi N.K'ye ve içerideki 5 kişiye COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.