Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan aralarında örgüt yöneticilerinden M.M'nin de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına almıştı.
Şüphelilerden M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürülmüştü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Aralık'ta yakalanan Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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