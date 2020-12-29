SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında olduğu öğrenildi. Bir şüpheli ise aranıyor.