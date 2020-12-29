Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
132 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu: 10 gözaltı
132 milyon dolarlık kara para akladıkları tespit edilen SBK Holding ve bünyesindeki 6 şirkete operasyon düzenlendi, 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalandı.
Şüphelilerden 8'inin yurt dışında olduğu öğrenildi. Bir şüpheli ise aranıyor.
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