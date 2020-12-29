Irak'ın kuzeyinde 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saatte Avaşin-Basyan bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde hava harekatlarıyla sürüyor. Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dün akşam yapılan açıklamada yine Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
Böylece son 24 saatte Avaşin-Basyan bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/rxJuC5xFqB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2020
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