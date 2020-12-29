Terörle mücadele sınır ötesinde hava harekatlarıyla sürüyor. Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dün akşam yapılan açıklamada yine Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Böylece son 24 saatte Avaşin-Basyan bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.