Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
[Fotoğraf: Getty]
Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere 826 işçi alınacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığının işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış adaylar, sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.
İŞKUR'un sitesine ulaşmak için tıklayınız
İşe alınacaklar, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 16 Ocak'ta tarihinde yapılacak.
Sonuçlar ve diğer duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak.
Etiketler: İstihdam Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
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