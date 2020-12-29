Tarım ve Orman Bakanlığının işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış adaylar, sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

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İşe alınacaklar, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 16 Ocak'ta tarihinde yapılacak.

Sonuçlar ve diğer duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak.