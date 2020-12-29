Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Açıklamasında, Çin'den gelecek koronavirüs aşısıyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.https://t.co/PQ1rXgnU25 pic.twitter.com/hoS4BWm8Sg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

"Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz" diyen Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gelişmeler, salgının daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı altyapılar ve bilim insanlarımızın gayreti sayesinde şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir."

Çin aşısının koruyuculuğu yüzde 91,25

Birkaç gün içerisinde teslim edilmesi beklenen Çin aşısı Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak. Aşıda öncelik, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarında. Riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk bölümde aşılanacak.

Kronik hastalar ile evden çıkamayacak durumdakilere adreslerinde aşılama yapılacak. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler aşılanacak.

Türkiye’ye, şubat ayına kadar Çin’den 50 milyon doz COVID-19 aşısı gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıklamıştı.

"Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."