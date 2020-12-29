Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 00:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu bugün Rusya’ya gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için bugün Soçi'ye gidecek. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. Görüşmenin gündemi Karabağ, Libya ve Suriye'deki gelişmeler olacak.
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci toplantısı Soçi'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov toplantıya başkanlık edecek.
Rusya ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular gözden geçirilecek.
Karabağ'daki ateşkesi denetlemek üzere kurulacak Türk-Rus ortak merkezine ilişkin detaylar masada olacak.
Toplantının ardından 'Türkiye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı' imzalanacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Rusya
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