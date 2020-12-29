Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci toplantısı Soçi'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov toplantıya başkanlık edecek.

Rusya ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular gözden geçirilecek.

Karabağ'daki ateşkesi denetlemek üzere kurulacak Türk-Rus ortak merkezine ilişkin detaylar masada olacak.

Toplantının ardından 'Türkiye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı' imzalanacak.

