Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca’dan ‘mücadeleye destek’ paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine tedbirlere uyarak destek olunması çağrısı yaptı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından “Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım” mesajıyla video paylaştı.
Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/RSqXIziwre— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2020
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