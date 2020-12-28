Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel mesaj getiren dost Zambiya’nın Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yle ikili ilişkilerimizi ele aldık. İş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'dan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a özel mesaj getiren dost #Zambiya’nın Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yle ikili ilişkilerimizi ele aldık.
İşbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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