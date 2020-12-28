Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Terör örgütlerine hem havadan hem de karadan operasyonlar düzenleniyor.
Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/g8wXlvY1Fc
Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" mesajını paylaştı.
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