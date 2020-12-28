Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Terör örgütlerine hem havadan hem de karadan operasyonlar düzenleniyor.

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/g8wXlvY1Fc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" mesajını paylaştı.