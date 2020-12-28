Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 197 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 180 bin 892 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 15 bin 197. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 816 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 22 bin 203.

Son 24 saatte 257 hasta vefat etti, 22 bin 203 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818, toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, toplam vefat sayısı 20 bin 135, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 251, hastalarda zatüre oranı %3,8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 37 bin 433 oldu.

Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2020

"Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.