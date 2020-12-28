Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"3 yıllık titiz bir çalışma sonucu modern bir altyapıyla hizmete kazandırıldı. Ankara'nın çekim merkezlerinden biri olacağına inanıyorum.

Her karışından tarih fışkıran bir ülkede yaşıyoruz. 81 ilimizin tamamı ayrı bir medeniyetin dokunduğu açık hava müzesidir.

Atalarımız fethettiği topraklara görkemli eselerleriyle de mührünü vurmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda konuşuyor. https://t.co/W7GbPOeLzM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

"Müzeler her yönüyle birer kültür ve tarih köprüsüdür"

Müzeler her yönüyle birer kültür ve tarih köprüsüdür. Tarihimizle ve coğrafyamızla ilişkimiz ne kadar sağlam olursa esen rüzgarlara direncimiz de o kadar güçlü olur.

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.

[Fotoğraf: AA]

Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz

Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür."