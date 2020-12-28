Yılın son kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı. Toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele oldu. Salgınla mücadeledeki son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'nin son Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/ybQTk8gLiO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edildi. Evlatlarımızdan beklentimiz bu marşı içine sindirmeleridir. Biz 'büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı'na sahip çıkması mümkün değildir.

İstiklal Marşı'mızdaki her lafı özümseyen gençlerimiz var. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan bir nesil var.

"İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir"

Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.

Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşı'nın manasını kavrayabilmesi mümkün değildir.

Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.

"Kendi milli siber güvenlik altyapımızı oluşturuyoruz"

İnşallah 2023'e ülkemizi dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokacağız.

İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz

Dijitalleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelen siber güvenlik hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Siber tehditlerde büyük artış yaşanıyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi milli siber güvenlik teknolojilerimizi geliştirmek suretiyle güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz. Mavi Vatan'dan Siber Uzay'a kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.https://t.co/PQ1rXgnU25 pic.twitter.com/a1f8JOtI2W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

Ülkelerin sınırlarının korunması gibi dijital alyapısının korunması da önem kazanmıştır. Devletler, dijital güvenliği korumak mecburiyetindedir. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını yeni bir strateji oluşturma konusunda adım attık. İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz

Stratejimizi yerli ve milli bir anlayışla oluşturduk. Kendi milli siber güvenlik altyapımızı oluşturuyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.

Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz.

"Tarımsal milli geliri 278 milyar liraya yükselttik"

Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, 1 asır sonrasına hazırlık yapmaktır. Kuraklık salgın döneminde konuştuğumuz gıda üretimini daha da önemli bir hale getirdi. Üreticilerimizin hakkını teslim etmek için 18 yıldır çalışıyoruz.

Yıkıcı ve çapsız bir zihniyet bizim yaptıklarımız üzerinden karşımıza çıkıyor.

Son dönemdeki altyapı sayesinde ülkemiz fidan ihracatı konusunda önemli bir yere geldi. Türkiye, tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa'da ilk sıraya yükselmiştir.

"Çiftçiye verdiğimiz desteği artırdık"

Un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız.

Çiftçimize verdiğimiz desteği 12 kat artırdık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Tarımsal üretimdeki artış kendi kendine olmadı. Çok büyük sulama projeleri geliştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki

Ülkemizin geçtiğimiz yıl ürettiği saman miktarı 23,7 milyon ton. Saman ihracatımız 84,5 bin ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur. Bunun bir kısmı özel amaçlı kuru ot ithalatıyken kalanları da sınır illerimizdeki ticaretten kaynaklanmaktadır. Çiftçilerimize 'hükümete oy verirseniz iki elim yakanızda olur' diyenlerin bu tablo karşısında ortaya koyabilecek herhangi bir müktesebatlarını, projelerini, politikalarını duymadık, görmedik.

Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var.

AİHM'in Demirtaş kararı

Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.

"Eğitimde 324 bin yeni derslik kazandırdık"

Eğitimde 324 bin yeni derslik kazandırdık. Sağlıkta 3 bin 605 tesis kazandırdık. 22 bin kilometre bölünmüş yol kazandırdık. 900 bin yeni konut kazandırdık. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 70'e çıkardık.

Muhalefetin tek parti zulmü dışında sayabileceği hiçbir icraatı yok, öyle bir dertleri de yok. Yalan, iftira ve çarpıtmanın ne çiftçiye ne ülkenin geleceğine faydası var.

Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.

Türkiye aleyhine alınan her kararın, söylenen her sözün yılmaz savunuculuğunu ifa ediyorlar. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı bunlar karşısında çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.

Ekonomideki son durum

Türkiye sağlık başta olmak üzere salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin başında geliyor.

Son kabine toplantımızda 5 milyar liralık bir destek paketini paylaşmıştık. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 45,5 milyar liraya yaklaştı yardımlar.

Asgari ücret yüzde 21,5 artışla uygulanacaktır. İşverenlerimize ve çalışanlarımıza toplamda 6,5 milyarlık ilave kaynak artırmış olacağız.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat ayına kadar uzattık.

Tüm sıkıntılara rağmen reel sektör ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor. Üretim ve yatırımlar güçlü bir şekilde devam ediyor.

Yılın ilk 11 ayındaki yatırım talebi yüzde 30 artış gösterdi

Ülkemize yönelik bir iştah görüyoruz. Akıllı telefon üreten markalar ülkemize yatırım için geliyorlar. Benzer gelişmelere pek çok alanda şahit oluyoruz. Dış finansman anlayışımızı azaltıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan uzun müzakereler sonunda İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor.https://t.co/PQ1rXgnU25 pic.twitter.com/aHxadrfv8w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu.

İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması

Bir müjde paylaşmak istiyorum. Yapılan müzakerelerle İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik.

2021 yılından itibaren iki ülkenin kazanacağı bir döneme başlıyoruz. Bir kez daha Türkiye'nin kurduğu ekonomik sistemi sayesinde hedeflerine ulaşacağını belirtmek istiyorum.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Tüm alternatiflere bakıyoruz. Almanya'dan gelecek aşının Ocak'ta gelmesini ümit ediyoruz. Çin'den gelecek aşıları yıl başından önce bekliyoruz.

Bilim insanları ve altyapımız sayesinde 8 aşı çalışması yürütüyoruz. Bunlardan biri son aşamaya geldi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.https://t.co/PQ1rXgnU25 pic.twitter.com/hoS4BWm8Sg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

Kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kuralına vatandaşların uymalarını bekliyoruz.

Okullardaki yüz yüze eğitimi 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.