Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığında Hulusi Akar ve Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn baş başa, heyetleri de karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.
Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyeti ve bunun artarak devam etmesinin önemini vurguladı.
Bakan Akar, ayrıca Türkiye'nin sınır güvenliği ve teröre son vermekteki kararlılığını ifade etti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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