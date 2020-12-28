Cumhuriyet'in ilk kültür ve sanat merkezi olan ve Türk sanat tarihimizin en değerli eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla bugün açılacak.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunuyor

Aslına uygun olarak yenilenen müze, son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleriyle donatıldı.

[Grafik: AA]

Eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemleri korumaya alındı.

Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera gösterisi ve tiyatro oyununun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi.

[Fotoğraf: DHA]

Başkent'te anlamlı konser

Açılış programı kapsamında, Türk Ocağı sahnesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı anısına konser verilecek. Programda Atatürk’ün sevdiği eserlere yer verilecek.

Müzede sanat tarihi programları, seminerler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek. Gençlere ve çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla da atölye çalışmaları düzenlenecek.